В небе над Ростовом зафиксированы десятки НЛО
9 января жителями Ростова в небе были замечены НЛО. Очевидцы утверждают, что заметили сотни летающих объектов-фонариков.
Жители разных районов Ростова обратили внимание на сотни светящихся точек, которые пролетали над домами в сторону города Таганрога. Большинство подобных сообщений поступало от жителей микрорайона Темерник и массивов Болгарстрой и Северный. Некоторым ростовчанам удалось зафиксировать объекты на фото.
Природа данного явления неизвестна. Ростовчане считают, что летающие объекты не являются самолетами или птицами. Наиболее популярны версии об очередных военных испытаниях и обычных воздушных фонариках, оснащенных диодами, но не отклоняется и версия об инопланетном происхождении светящихся летающих объектов.
Жители разных районов Ростова обратили внимание на сотни светящихся точек, которые пролетали над домами в сторону города Таганрога. Большинство подобных сообщений поступало от жителей микрорайона Темерник и массивов Болгарстрой и Северный. Некоторым ростовчанам удалось зафиксировать объекты на фото.
Природа данного явления неизвестна. Ростовчане считают, что летающие объекты не являются самолетами или птицами. Наиболее популярны версии об очередных военных испытаниях и обычных воздушных фонариках, оснащенных диодами, но не отклоняется и версия об инопланетном происхождении светящихся летающих объектов.
Автор: Гундерин Сергей