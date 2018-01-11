Экс-участник проекта «Дом-2» Захар Саленко в Instagram анонсировал выпуск своей песни
Захар Саленко сообщил в Instagram о скором выходе первого своего трека «Кто ты такая?». Бывший участник проекта «Дом-2» начал работу при участии TIMBIGFAMILY, что вылилось в создание композиции.
Песня будет отправлена в iTunes, а на странице фотоблога разместил отрывок из композиции в стиле рэп. За 30 минут видео просмотрели более 3 тысяч раз.
При этом многие пользователи соцсетей посоветовали Захару Саленко выбрать иное направление деятельности, сообщают СМИ.
Песня будет отправлена в iTunes, а на странице фотоблога разместил отрывок из композиции в стиле рэп. За 30 минут видео просмотрели более 3 тысяч раз.
При этом многие пользователи соцсетей посоветовали Захару Саленко выбрать иное направление деятельности, сообщают СМИ.
Автор: Валерий Антонов