В Мурманске пьяная женщина пырнула ножом сожителя
В Мурманске пьяная женщина ударила сожителя ножом в область грудной клетки. 31-летний мужчина находится в медучреждении. Сведения появились на сайте МВД РФ.
Сообщается, сожители распивали горячительные напитки. Застолье перешло в ссору, в ходе которой женщина едва не убила приятеля. В полицию о пациенте с ножевым ранением доложил оператор станции скорой помощи.
33-летняя ранее судимая уроженка Росляково доставлена в отделение полиции. Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Заведено уголовное дело.
Ранее похожий случай произошел в Башкортостане.
Сообщается, сожители распивали горячительные напитки. Застолье перешло в ссору, в ходе которой женщина едва не убила приятеля. В полицию о пациенте с ножевым ранением доложил оператор станции скорой помощи.
33-летняя ранее судимая уроженка Росляково доставлена в отделение полиции. Женщина признала вину и раскаялась в содеянном. Заведено уголовное дело.
Ранее похожий случай произошел в Башкортостане.
Автор: Джанабилова Татьяна П