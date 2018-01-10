В Эгейском море сухогруз столкнулся с российским кораблём "Ямал"
В ВМФ сообщили о столкновении сухогруза с российским «Ямалом». Инцидент случился в Эгейском море. Информация об этом появилась в среду.
Как известно, сухогруз «Орка-2», с которым столкнулся российский корабль «Ямал», ходит под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент зафиксировано 30 декабря в семь утра у пролива Карпатос. «Орка-2» в этот момент переходил в Турцию из Египта, а «Ямал» держал курс на Севастополь со Средиземного моря.
Никто в результате инцидента не пострадал. Корабли продолжили свой путь без заминок.
Как известно, сухогруз «Орка-2», с которым столкнулся российский корабль «Ямал», ходит под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент зафиксировано 30 декабря в семь утра у пролива Карпатос. «Орка-2» в этот момент переходил в Турцию из Египта, а «Ямал» держал курс на Севастополь со Средиземного моря.
Никто в результате инцидента не пострадал. Корабли продолжили свой путь без заминок.
Автор: Вера Антонова