В Красноярском крае авария унесла жизни четырех человек
В результате ДТП в Красноярском крае погибли четыре человека. Предварительно сообщается об столкновении двух автомобилей.
Авария произошла на трассе краевого значения в 30 километрах от города Красноярска. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Lifan X60" и "Niva Chevrolet". Также сообщается, что среди погибших было двое детей. Один человек числится пострадавшим.
На данный момент другие обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
Авария произошла на трассе краевого значения в 30 километрах от города Красноярска. По предварительным данным, столкнулись автомобили "Lifan X60" и "Niva Chevrolet". Также сообщается, что среди погибших было двое детей. Один человек числится пострадавшим.
На данный момент другие обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
Автор: Гундерин Сергей