Уфологи нашли на Меркурии рукотворную гору
Уфологи из США изучили новые снимки, опубликованные на сайте NASA, и обнаружили на Меркурии рукотворную гору. Эксперты уверены, что объект станет еще одним доказательством существования инопланетной расы.
На представленных снимках четко виден объект, внешне напоминающий внушительных размеров горный массив. На вершине располагаются странные выемки с прямыми углами, которые в естественных условиях образоваться не могут.
Ученые уверены, что на Меркурии прячутся пришельцы. Возможно, они скрываются в недрах планеты.
На представленных снимках четко виден объект, внешне напоминающий внушительных размеров горный массив. На вершине располагаются странные выемки с прямыми углами, которые в естественных условиях образоваться не могут.
Ученые уверены, что на Меркурии прячутся пришельцы. Возможно, они скрываются в недрах планеты.
Автор: Джанабилова Татьяна П