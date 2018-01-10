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exclusive / Кино

Антонио Бандерас сфотографировался на фоне Николая II
Антонио Бандерас в Испании посетил филиал Русского музея, который находится в городе Малага. По словам источника из администрации музея, Бандерасу очень понравилась русская живопись, он сфотографировался на фоне картины Николая II, принадлежащая перу Ильи Репина.

Антонио Бандерас сфотографировался на фоне Николая II


При этом знаменитого актера было тяжело узнать. Бандерас, который снялся в фильмах «Маска Зорро», «Матадор», «Отчаянный», подстригся наголо. Все из-за того, что актер участвует в съемках фильма «Гений» в роли Пабло Пикассо, съемки которого проходят в том же городе.

Фанаты 57-летнего актера отмечают, что в новом образе он выглядит старше своих лет и ждут, когда у него снова отрастет привычная шевелюра.

Отделение Русского музея появилось в испанском городе 3 года назад, здесь проходит по несколько выставок в год. Одну из таких выставок - «Династия Романовых» как раз и посетил Антонио Бандерас.
Автор: Соколов Вячеслав
Вчера, 20:20
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