Тренер назвал экс-участницу «Дома-2» Елизавету Полыгалову Спанч Бобом из-за ее щек
Тренеру экс-участницы «Дома-2» Елизаветы Полыгаловой не понравились щеки девушки. Он назвал подопечную Спанч Бобом. Полыгаева созналась, что избыток веса всегда отрицательно сказывается на форме лица.
После ухода из проекта «Дом-2» девушка активно занималась спортом и готовилась к ряду соревнований. Увлечение понравилось не всем подписчикам Елизаветы Полыгаевой.
Многие выразили уверенность, что чрезмерное увлечение спортом негативно отразилось на фигуре знаменитости. Сама она отметила, что собственной внешностью довольна и не намерена останавливаться, однако в итоге она решила попросить фанатов оставить отзывы относительно лучшего по их мнению варианта форм: во время набора массы или при «сушке».
После ухода из проекта «Дом-2» девушка активно занималась спортом и готовилась к ряду соревнований. Увлечение понравилось не всем подписчикам Елизаветы Полыгаевой.
Многие выразили уверенность, что чрезмерное увлечение спортом негативно отразилось на фигуре знаменитости. Сама она отметила, что собственной внешностью довольна и не намерена останавливаться, однако в итоге она решила попросить фанатов оставить отзывы относительно лучшего по их мнению варианта форм: во время набора массы или при «сушке».
Автор: Валерий Антонов