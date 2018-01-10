Ученые: Метеориты помогли разгадать тайну климата на Марсе
Ученые давно изучают Марс, но не могли понять причину резкого изменения климата, превратившего некогда теплую планету в холодную и обезвоженную. Точку в этом вопросе помогли поставить метеориты.
Ученый из LLNL Билл Кассата проанализировал марсианский атмосферный газовый ксенон (Xe) в двух древних марсианских метеоритах - ALH 84001 и NWA 7034. По имеющимся данным, в начале марсианской истории была достаточная концентрация атмосферного водорода для массового фракционированного Xe (селективно удаленных легких изотопов) через процесс, известный как гидродинамический побег. Измерения показывают, что этот процесс достиг кульминации в течение нескольких сотен миллионов лет планетарного образования (более 4 миллиардов лет назад), а потом началось изменение изотопного состава атмосферы.
Это значительное отличие от Земли указывает на то, что состав атмосферы и ее изменение на двух планетах расходилась в начале истории Солнечной системы. На Марсе поток выхода водорода не превышал порог, необходимый для непрерывного фракционирования Xe, как это было на Земле.
Ранее на Марсе обнаружили НЛО-осьминога.
Ученый из LLNL Билл Кассата проанализировал марсианский атмосферный газовый ксенон (Xe) в двух древних марсианских метеоритах - ALH 84001 и NWA 7034. По имеющимся данным, в начале марсианской истории была достаточная концентрация атмосферного водорода для массового фракционированного Xe (селективно удаленных легких изотопов) через процесс, известный как гидродинамический побег. Измерения показывают, что этот процесс достиг кульминации в течение нескольких сотен миллионов лет планетарного образования (более 4 миллиардов лет назад), а потом началось изменение изотопного состава атмосферы.
Это значительное отличие от Земли указывает на то, что состав атмосферы и ее изменение на двух планетах расходилась в начале истории Солнечной системы. На Марсе поток выхода водорода не превышал порог, необходимый для непрерывного фракционирования Xe, как это было на Земле.
Ранее на Марсе обнаружили НЛО-осьминога.
Автор: Джанабилова Татьяна П