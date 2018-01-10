Эксперты: Китайские смартфоны Huawei могут тайно следить за пользователями
Американские власти уличили устройства Huawei китайского производства в шпионаже. Теперь они давят на операторов связи, чтобы не допустить старта продаж смартфонов в США.
В рамках выставки CES в Лас-Вегасе Huawei собиралась официально объявить о партнерстве с одной из американских компаний сотовой связи AT&T, но сделка сорвалась, так как оператор не хочет продавать гаджеты Huawei. Источник утверждает, что причиной тому –недоверие со стороны американского правительства. Власти считают, что телефоны Huawei могут шпионить за своими владельцами. С такими же претензиями выступил и другой бренд Verizon.
Стоит напомнить, что в 2008 году военные США сообщили, что Huawei «тесно связан» с Народно-Освободительной армией Китая. В тот момент бренду запретили доступ к сетям, передающим сведения военного и государственного характера. Запрет был снят спустя четыре года.
В рамках выставки CES в Лас-Вегасе Huawei собиралась официально объявить о партнерстве с одной из американских компаний сотовой связи AT&T, но сделка сорвалась, так как оператор не хочет продавать гаджеты Huawei. Источник утверждает, что причиной тому –недоверие со стороны американского правительства. Власти считают, что телефоны Huawei могут шпионить за своими владельцами. С такими же претензиями выступил и другой бренд Verizon.
Стоит напомнить, что в 2008 году военные США сообщили, что Huawei «тесно связан» с Народно-Освободительной армией Китая. В тот момент бренду запретили доступ к сетям, передающим сведения военного и государственного характера. Запрет был снят спустя четыре года.
Автор: Вера Антонова