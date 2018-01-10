В Ставрополье водитель скрылся после смертельного наезда на пенсионерку
10 января, в 07:00, в Ставрополье водитель скрылся после смертельного наезда на 61-летнюю пенсионерку. Сведения о ДТП, произошедшем на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск», предоставил пресс-центр УГИБДД.
Сообщается, уроженка поселка Ясная Поляна передвигалась по обочине, согласно ПДД, то есть навстречу движущемуся транспорту. Водитель, управлявший белым автомобилем, предположительно Lada Largus, после наезда на пешехода с места происшествия скрылся. От полученных травм женщина скончался до приезда врачей.
Полицейские начали проверку, личность и марка машины устанавливаются. Очевидцев наезда просят сообщить имеющиеся сведения по телефону 102 (02).
Ранее в Ставрополье водитель трактора погиб, упав в воду.
Сообщается, уроженка поселка Ясная Поляна передвигалась по обочине, согласно ПДД, то есть навстречу движущемуся транспорту. Водитель, управлявший белым автомобилем, предположительно Lada Largus, после наезда на пешехода с места происшествия скрылся. От полученных травм женщина скончался до приезда врачей.
Полицейские начали проверку, личность и марка машины устанавливаются. Очевидцев наезда просят сообщить имеющиеся сведения по телефону 102 (02).
Ранее в Ставрополье водитель трактора погиб, упав в воду.
Автор: Джанабилова Татьяна П