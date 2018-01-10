На обложке немецкого Playboy впервые разместят мужчину-трансгендера
На обложке журнала Playboy для Германии первый раз разместили снимок мужчины-трансгендера. Издание, на котором размещен Джулианн Фарфалл, появится в продаже 11 января. Модель предстанет топлесс.
В соответствии со словами главреда немецкого Playboy Флориана Бойтина, решение расположить трансгендера на обложке журнала стало манифестом «против нетерпимости». Он выразил надежду, что граждане германии увидят в трансгендере Фарфалла прекрасный пример того, насколько важной является борьба за право проводить самоопределение.
Помимо этого, отмечается, что в 2017 году Джулианн Фарфалл уже боролось за право проводить самоопределение во время реалити-шоу под названием «Next Topmodel».
В соответствии со словами главреда немецкого Playboy Флориана Бойтина, решение расположить трансгендера на обложке журнала стало манифестом «против нетерпимости». Он выразил надежду, что граждане германии увидят в трансгендере Фарфалла прекрасный пример того, насколько важной является борьба за право проводить самоопределение.
Помимо этого, отмечается, что в 2017 году Джулианн Фарфалл уже боролось за право проводить самоопределение во время реалити-шоу под названием «Next Topmodel».
Автор: Валерий Антонов