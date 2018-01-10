Иван Ургант навсегда попрощался с Михаилом Державиным
Иван Ургант попрощался с Михаилом Державиным, умершим сегодня утром. Соответствующий пост ведущий разместил в своем Instagram.
Ургант разместил в своей новостной ленте снимок, на котором запечатлен живой и улыбающийся Державин. Кадр вырезан из отрывка передачи "Вечерний Ургант", куда когда-то был приглашен актер "старой школы".
"Дорогой Михаил Михайлович, я вас бесконечно люблю. Спасибо вам за все, до свидания!" - написал шоумен.
Интернет-пользователи выразили под постом свои соболезнования и отметили, что за последние полгода ушли из жизни многие российские звезды, заменить которых некому.
Ранее смерть Державина прокомментировал Петросян.
Ургант разместил в своей новостной ленте снимок, на котором запечатлен живой и улыбающийся Державин. Кадр вырезан из отрывка передачи "Вечерний Ургант", куда когда-то был приглашен актер "старой школы".
"Дорогой Михаил Михайлович, я вас бесконечно люблю. Спасибо вам за все, до свидания!" - написал шоумен.
Интернет-пользователи выразили под постом свои соболезнования и отметили, что за последние полгода ушли из жизни многие российские звезды, заменить которых некому.
Ранее смерть Державина прокомментировал Петросян.
Автор: Джанабилова Татьяна П