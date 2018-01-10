Прототип карбонового Subaru получил уникальную STI-версию
Subaru подготовила концепт Viziv Performance и особенную STI-версию для седана. Презентация новинки ожидается на токийском автосалоне, который стартует буквально через пару дней.
На данный момент Subaru ни слова не говорит о своем карбоновом седане, сохраняя интригу. В Сеть был загружен лишь небольшой тизер. В компании уточняют, что версия STI будет олицетворять представление инженеров об автомобилях будущего, и эти слова порождают еще больше домыслов и слухов.
Судя по фото, новый Subaru будет агрессивным со спортивным передним бампером и задним спойлером на крыше багажного отделения. Другие детали держатся в строжайшем секрете.
На данный момент Subaru ни слова не говорит о своем карбоновом седане, сохраняя интригу. В Сеть был загружен лишь небольшой тизер. В компании уточняют, что версия STI будет олицетворять представление инженеров об автомобилях будущего, и эти слова порождают еще больше домыслов и слухов.
Судя по фото, новый Subaru будет агрессивным со спортивным передним бампером и задним спойлером на крыше багажного отделения. Другие детали держатся в строжайшем секрете.
Автор: Вера Антонова