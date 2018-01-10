Польша увеличила экспорт газа в Украину в два раза
Поставки в Украину газа из Польши возросли в два раза, превысив 700 млн куб. м в год. С августа 2016 года по декабрь 2017 года нефтегазовое предприятие PGNiG увеличило своё присутствие на рынке соседней страны.
Компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) наращивает объёмы поставляемого в Украину СПГ. Предприятие поставило всего государству-партнёру более 1 млрд куб. м «голубого топлива». В Польше заявили о дальнейшем увеличении экспорта газа. По информации массмедиа, роль PGNiG на рынке возрастает, речь идёт о Восточной и Центральной Европе. Мачей Возняк, заместитель главы компании, сообщил, что поставки являются привлекательными для украинского кабмина из-за конкурентного торгового предложения.
Была отмечена стабильность поставок, данное обстоятельство имеет достаточно большое значение для украинского правительства и профильной инфраструктуры. Возняк подчеркнул, что компания PGNiG имеет различные источники поставок природного газа. Это топливо, добываемое в стране, а также импортируемое с разных направлений.
Компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) наращивает объёмы поставляемого в Украину СПГ. Предприятие поставило всего государству-партнёру более 1 млрд куб. м «голубого топлива». В Польше заявили о дальнейшем увеличении экспорта газа. По информации массмедиа, роль PGNiG на рынке возрастает, речь идёт о Восточной и Центральной Европе. Мачей Возняк, заместитель главы компании, сообщил, что поставки являются привлекательными для украинского кабмина из-за конкурентного торгового предложения.
Была отмечена стабильность поставок, данное обстоятельство имеет достаточно большое значение для украинского правительства и профильной инфраструктуры. Возняк подчеркнул, что компания PGNiG имеет различные источники поставок природного газа. Это топливо, добываемое в стране, а также импортируемое с разных направлений.
Автор: Семен Зайцев