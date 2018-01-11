Pokemon Go больше не будет обновляться на старых iPhone и iPad
Компания Niantic, которая делает игру Pokemon Go, поделилась плохой новостью для обладателей устаревших устройств от «яблочного гиганта». Теперь игру не смогут обновить обладатели iPhone до 6 серии, а также iPad, которые выходили в 2012 году и ранее. Разработчики не могут развивать игру на устаревших ОС.
В частности, в компании упомянули iPhone 5 и iPhone 5C, а также iPad 4-й серии и ранние модели данных устройств. Разработчики сосредоточили все силы на поддержке игры для iOS 11.
Компания не может внедрить новые улучшения на старых версиях операционной системы. Обновления перестанут выходить 28 февраля.
В частности, в компании упомянули iPhone 5 и iPhone 5C, а также iPad 4-й серии и ранние модели данных устройств. Разработчики сосредоточили все силы на поддержке игры для iOS 11.
Компания не может внедрить новые улучшения на старых версиях операционной системы. Обновления перестанут выходить 28 февраля.
Автор: Соколов Вячеслав