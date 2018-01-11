Поклонники не узнали на фото похудевшую Юлию Меньшову
Известная телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в Instagram собственное фото, на котором она выглядит похудевшей. Поклонники не узнали на снимке изменившуюся звезду.
Подписчики и поклонники Юлии Меньшовой всерьез обеспокоены увиденным. Внешний вид телеведущей показался им болезненным и осунувшимся. Далеко не все в восторге от таких перемен, так как не имевшая проблем с лишним весом женщина, из-за излишней худобы, выглядит теперь не так обаятельно. По мнению поклонников Меньшовой, ей необходимо набрать пару килограммов, чтобы вернуть природную красоту.
Отметим, что Юлия Меньшова одна из немногих звезд, которые не боятся выкладывать собственные фотографии без применения фотошопа показывая свою естественную красоту.
Подписчики и поклонники Юлии Меньшовой всерьез обеспокоены увиденным. Внешний вид телеведущей показался им болезненным и осунувшимся. Далеко не все в восторге от таких перемен, так как не имевшая проблем с лишним весом женщина, из-за излишней худобы, выглядит теперь не так обаятельно. По мнению поклонников Меньшовой, ей необходимо набрать пару килограммов, чтобы вернуть природную красоту.
Отметим, что Юлия Меньшова одна из немногих звезд, которые не боятся выкладывать собственные фотографии без применения фотошопа показывая свою естественную красоту.
Автор: Гундерин Сергей