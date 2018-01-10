Юлия Ковальчук показала "сладкие булочки" дочки
Юлия Ковальчук показала фанатам "сладкие булочки" грудной дочки. Соответствующий пост певица разместила на своей официальной странице в соцсети Instagram.
На представленном фото запечатлена часть детской кроватки. Сначала в глаза бросаются симпатичные плюшевые мишки, рассмотрев которых можно заметить крохотные ножки в топочках и розовых ползунках. Судя по всему, юная звезда проспала свою фотосессию. В комментарии к посту Ковальчук написала: "Мои сладкие булочки".
Интернет-пользователи пожелали Ковальчук ощутить только радости материнства и наслаждаться каждым моментам. Большинство фанатов пытались выспросить у звезды имя дочери, но вопрос, как всегда, остался без ответа.
Ранее Ковальчук сообщила о выходе на работу.
На представленном фото запечатлена часть детской кроватки. Сначала в глаза бросаются симпатичные плюшевые мишки, рассмотрев которых можно заметить крохотные ножки в топочках и розовых ползунках. Судя по всему, юная звезда проспала свою фотосессию. В комментарии к посту Ковальчук написала: "Мои сладкие булочки".
Интернет-пользователи пожелали Ковальчук ощутить только радости материнства и наслаждаться каждым моментам. Большинство фанатов пытались выспросить у звезды имя дочери, но вопрос, как всегда, остался без ответа.
Ранее Ковальчук сообщила о выходе на работу.
Автор: Джанабилова Татьяна П