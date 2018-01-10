Мама насильника Шурыгиной разрыдалась при встрече с сыном
Молодой человек, осужденный после ситуации с Дианой Шурыгиной, вышел на свободу. Его встречали друзья и мама. Женщина разрыдалась, увидев сына. Видеозапись трогательного момента появился в «ВКонтакте».
В соцсетях есть официальная группа, посвященная ульяновскому молодому человеку. В ней появился видеоролик встречи парня с мамой. Женщина и друзья очень растрогались, увидев его выходящим из колонии. Мама отметила, что ее сын сильно похудел.
Ранее Сергей Семенов уже дал свое первое интервью, заявив, что хотел бы никогда не встречать Диану Шурыгину.
В соцсетях есть официальная группа, посвященная ульяновскому молодому человеку. В ней появился видеоролик встречи парня с мамой. Женщина и друзья очень растрогались, увидев его выходящим из колонии. Мама отметила, что ее сын сильно похудел.
Ранее Сергей Семенов уже дал свое первое интервью, заявив, что хотел бы никогда не встречать Диану Шурыгину.
Автор: Вера Антонова