Ученые: Количество железа в составе звезд влияет на орбиты расположенных в их системах планет
Ученые из Университета Вирджинии при помощи SDSS доказали, что количество железа в составе звезд влияет на орбиты расположенных в их системах планет. Открытие сделано благодаря данным, полученным NASA с телескопа Kepler.
Проведя измерения, ученые выяснили, что при высокой концентрации железа в родной звезде планеты с орбитальным периодом до 8 дней недалеко удалены от нее. При низкой концентрации Fe выявлена прямо противоположная закономерность.
«Большая часть звезд состоит из водорода. Объекты, в состав которых входит железо, помогут нам пролить свет на тайну их формирования и развития. Даже при разнице в количестве металла на 25% можно заметить огромные отклонения в планетарном воздействии», - рассказал участник эксперимента Йоханна Теске.
Ранее астрономы обнаружили «звезду смерти».
Проведя измерения, ученые выяснили, что при высокой концентрации железа в родной звезде планеты с орбитальным периодом до 8 дней недалеко удалены от нее. При низкой концентрации Fe выявлена прямо противоположная закономерность.
«Большая часть звезд состоит из водорода. Объекты, в состав которых входит железо, помогут нам пролить свет на тайну их формирования и развития. Даже при разнице в количестве металла на 25% можно заметить огромные отклонения в планетарном воздействии», - рассказал участник эксперимента Йоханна Теске.
Ранее астрономы обнаружили «звезду смерти».
Автор: Джанабилова Татьяна П