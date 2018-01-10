Путин: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму с 1 мая нынешнего года
Владимир Путин заявил, что в скором времени МРОТ приравняют к прожиточному минимуму, по времени это произойдет с 1 мая 2018 года. Президент отметил позитивную динамику федеральной экономики.
По мнению главы российского государства, имеется реальная возможность уравнять МРОТ с прожиточным минимумом. Президент Российской Федерации заявил, что два важнейших показателя предполагалось сделать равными с начала 2019 года. Массмедиа сообщают, что ранее глава государства подписал соответствующий закон. Документ предусматривал увеличение размера МРОТ до уровня прожиточного минимума.
МРОТ в РФ является законодательно установленным минимумом. Он применяется для регулирования денежного вознаграждения за труд и определения уровня выплачиваемызх гражданамм пособий в связи с временной потерей трудоспособности.
По мнению главы российского государства, имеется реальная возможность уравнять МРОТ с прожиточным минимумом. Президент Российской Федерации заявил, что два важнейших показателя предполагалось сделать равными с начала 2019 года. Массмедиа сообщают, что ранее глава государства подписал соответствующий закон. Документ предусматривал увеличение размера МРОТ до уровня прожиточного минимума.
МРОТ в РФ является законодательно установленным минимумом. Он применяется для регулирования денежного вознаграждения за труд и определения уровня выплачиваемызх гражданамм пособий в связи с временной потерей трудоспособности.
Автор: Семен Зайцев