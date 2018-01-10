В 2020 году Россия начинает строительство вертолетоносцев
К 2020 году Россия намерена начать строить вертолетоносцы. Информацией об этом поделились представители Минобороны страны и Объединенной судостроительной корпорации.
Известно, что первая поставка уникального корабля для ВМФ состоится в 2024 году, согласно планам инженеров. Эксперты говорят, что оптимальным решением для такого корабля станет выбор в пользу дизель-газотурбинной установки, на которой можно будет менять мощность.
Производство вертолетоносцев будет осуществляться на заводе под названием «Северная верфь». Тем временем стало известно, что проектирование отечественных вертолетоносцев обсуждалось сразу же после того, как Франция отказалась отдавать России оплаченные готовые «Мистрали». Позднее их продали Египту.
Известно, что первая поставка уникального корабля для ВМФ состоится в 2024 году, согласно планам инженеров. Эксперты говорят, что оптимальным решением для такого корабля станет выбор в пользу дизель-газотурбинной установки, на которой можно будет менять мощность.
Производство вертолетоносцев будет осуществляться на заводе под названием «Северная верфь». Тем временем стало известно, что проектирование отечественных вертолетоносцев обсуждалось сразу же после того, как Франция отказалась отдавать России оплаченные готовые «Мистрали». Позднее их продали Египту.
Автор: Вера Антонова