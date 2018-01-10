Во Владивостоке мужчина тяжело ранил медсестру спицей
Во Владивостоке 61-летний мужчина тяжело ранил медсестру спицей, нанеся ей несколько ударов. Сведения об инциденте появились в местных СМИ.
Сообщается, местный житель внезапно ворвался внутрь кабинета ЭКГ со спицей в руке. Увидев медсестру, злоумышленник нанес ей удар в область спины и шеи. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Персонал поликлиники и пациенты совместными усилиями задержали разъяренного мужчину. Оказалось, он проживал вместе с пострадавшей медсестрой и совершил нападение из-за ревности.
Ранее во Владивостоке пенсионер изнасиловал солдата.
Сообщается, местный житель внезапно ворвался внутрь кабинета ЭКГ со спицей в руке. Увидев медсестру, злоумышленник нанес ей удар в область спины и шеи. Пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь.
Персонал поликлиники и пациенты совместными усилиями задержали разъяренного мужчину. Оказалось, он проживал вместе с пострадавшей медсестрой и совершил нападение из-за ревности.
Ранее во Владивостоке пенсионер изнасиловал солдата.
Автор: Джанабилова Татьяна П