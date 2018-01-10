Самосвалы БелАЗ хотят продавать за биткоины
Пресс-служба белорусской компании «БелАЗ» заявила, что они готовы рассматривать криптовалюту биткоин в качестве средства оплаты их продукцию. В холдинге считают, что криптовалюты сделают переворот в финансовом мире.
В последнее время криптовалюты интересуют не только тех, кто на них зарабатывает, но и крупные государственные компании, какой является «БЕЛАЗ-Холдинг». Там заявили, что время наличности уходит, а на смену идут электронные деньги, банковские карты, а революцию в этой сфере сделают криптовалюты.
Особо компания «БЕЛАЗ-Холдинг» выделила биткоин, так как он не подчиняется ни одному центральному банку мира.
В последнее время криптовалюты интересуют не только тех, кто на них зарабатывает, но и крупные государственные компании, какой является «БЕЛАЗ-Холдинг». Там заявили, что время наличности уходит, а на смену идут электронные деньги, банковские карты, а революцию в этой сфере сделают криптовалюты.
Особо компания «БЕЛАЗ-Холдинг» выделила биткоин, так как он не подчиняется ни одному центральному банку мира.
Автор: Соколов Вячеслав