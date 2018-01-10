Павел Дуров потратил на развитие Telegram 70 млн долларов
В прошлом 2017 году Павел Дуров потратил на развитие своего мессенджера Telegram около 70 миллионов долларов. Большая часть расходов (62 миллиона) приходилась на поддержку серверов, оборудование и обеспечение процедуры верификации пользователей мессенджера. Информацией об этом поделились аналитики ICO.
В документе также, помимо прошлогодних растрат Дурова, содержится бизнес-план на будущее. К примеру, в этом году планируется потратить еще больше –около 100 миллионов, а в 2019 году целых 130 миллионов. Помимо прочего, согласно планам руководства Telegram, к 2022 году мессенджером будут пользоваться 1 миллиард человек.
Подлинность данного документа подтвердили источники, которые находятся в тесных контактах с руководством Telegram.
В документе также, помимо прошлогодних растрат Дурова, содержится бизнес-план на будущее. К примеру, в этом году планируется потратить еще больше –около 100 миллионов, а в 2019 году целых 130 миллионов. Помимо прочего, согласно планам руководства Telegram, к 2022 году мессенджером будут пользоваться 1 миллиард человек.
Подлинность данного документа подтвердили источники, которые находятся в тесных контактах с руководством Telegram.
Автор: Вера Антонова