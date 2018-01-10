Ученые доказали, что женщины чаще мужчин смотрят порно
Ученые провели исследование и доказали, что женщины чаще мужчин смотрят порно. Данные основаны на статистике PornHub и xHamster, собранной за прошлый год.
В прошлом год узапрос «порно для женщин» в поисковой строке вводили на 359% чаще. Сайте Pornhub за 12 месяцев посетили 28,5 млрд раз. Большинство женщин, просматривающих эротические ролики, оказались уроженками Саудовской Аравии и Южной Африки.
Женская аудитория xHamster выросла на 2,4%, при этом жительницы Африки стали посещать ресурс на 23% чаще остальных дам. Китаянки, наоборот, потеряли интерес к порно – минус 28%. Как правило, прекрасная половина человечества скрывает свои увлечения от родных и используют для просмотра порно ресурсов смартфоны – около 80%.
Ранее ученые разделили любителей порно на три вида.
В прошлом год узапрос «порно для женщин» в поисковой строке вводили на 359% чаще. Сайте Pornhub за 12 месяцев посетили 28,5 млрд раз. Большинство женщин, просматривающих эротические ролики, оказались уроженками Саудовской Аравии и Южной Африки.
Женская аудитория xHamster выросла на 2,4%, при этом жительницы Африки стали посещать ресурс на 23% чаще остальных дам. Китаянки, наоборот, потеряли интерес к порно – минус 28%. Как правило, прекрасная половина человечества скрывает свои увлечения от родных и используют для просмотра порно ресурсов смартфоны – около 80%.
Ранее ученые разделили любителей порно на три вида.
Автор: Джанабилова Татьяна П