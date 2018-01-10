Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле
Украина готовится запустить собственную первую солнечную электростанцию на территории Чернобыля. Мощности генераторов хватит для обеспечения потребностей среднего поселения.
«Данная солнечная электростанция способна удовлетворить энергопотребности «поселения среднего размера» либо порядка 2 тысяч квартир», — отметил Евгений Варягин, возглавляющий украинско-немецкое предприятие Solar Chernobyl.
В соответствии с его сообщением, солнечная установка обязана начать работу в течение нескольких недель. Подчеркивается, что новая электростанция производительностью в 1 МВт располагается на удалении в 100 м от «саркофага», закрывающего разрушенный реактор Чернобыльской АЭС.
«Данная солнечная электростанция способна удовлетворить энергопотребности «поселения среднего размера» либо порядка 2 тысяч квартир», — отметил Евгений Варягин, возглавляющий украинско-немецкое предприятие Solar Chernobyl.
В соответствии с его сообщением, солнечная установка обязана начать работу в течение нескольких недель. Подчеркивается, что новая электростанция производительностью в 1 МВт располагается на удалении в 100 м от «саркофага», закрывающего разрушенный реактор Чернобыльской АЭС.
Автор: Валерий Антонов