Росстат: Инфляция составила в РФ 2,5% в 2017 году
Уровень инфляции в РФ составил в 2017 году 2,5%, в 2016 году данный показатель был определён в 5,4%. В декабре, сообщает Росстат, увеличение цен находилось на уровне 0,4%.
По информации статистического ведомства, в конце 2017 года стоимость продовольствия (в годовом выражении) была отмечена ростом на 1,1%, в непродовольственном сегменте - 2,8%. Произошёл рост стоимости определённых услуг на 4,4%. В Москве индекс потребительских цен зафиксировали в декабре на уровне 100,4% (с начала 2017 года - 103,8%). В Росстате отметили, что декабрьское ускорение цен составило от 0,2 до 0 4%. Центробанк не планирует каким-либо образом изменять ключевую ставку с целью борьбы с инфляционными тенденциями в 2018 году. Было отмечено, что инфляция ранее замедлилась вследствие хорошего урожая, а также крепкого курса российского рубля.
В семи субъектах РФ прирост цен был определён в 0,8% и более. Вместе с тем снижение в продовольственном и непродовольственном сегменте отмечено в Республике Адыгея (0,2%).
По информации статистического ведомства, в конце 2017 года стоимость продовольствия (в годовом выражении) была отмечена ростом на 1,1%, в непродовольственном сегменте - 2,8%. Произошёл рост стоимости определённых услуг на 4,4%. В Москве индекс потребительских цен зафиксировали в декабре на уровне 100,4% (с начала 2017 года - 103,8%). В Росстате отметили, что декабрьское ускорение цен составило от 0,2 до 0 4%. Центробанк не планирует каким-либо образом изменять ключевую ставку с целью борьбы с инфляционными тенденциями в 2018 году. Было отмечено, что инфляция ранее замедлилась вследствие хорошего урожая, а также крепкого курса российского рубля.
В семи субъектах РФ прирост цен был определён в 0,8% и более. Вместе с тем снижение в продовольственном и непродовольственном сегменте отмечено в Республике Адыгея (0,2%).
Автор: Семен Зайцев