Ростовская группа «Каста» в новом клипе «Стоп-игра» закопала солиста живьем
Ростовская группа «Каста» в новом клипе «Стоп-игра» закопала солиста живьем. Презентация ролика о детях и взаимоотношениях со взрослыми состоялась 9 января.
Новый хит «Касты» состоит из трех куплетов, рассказывающих разные истории. В первой части солист музыкального коллектива отправляется на разборки, но в самый ответственный момент понимает, что вместо настоящего оружия держит игрушечное. Оказалось, заменить целый арсенал успели дети бандитов.
Во второй части маленькая девочка находит пачки с долларами и сжигает их. За это бандиты скидывают ее отца с высотки. Завершает песню история о двух малышах, постиравших вещи не порошком, а наркотиками. За эту шалость их отца ожидает расплата.
Ранее «Каста» записала трек с популярными поисковыми запросами.
Новый хит «Касты» состоит из трех куплетов, рассказывающих разные истории. В первой части солист музыкального коллектива отправляется на разборки, но в самый ответственный момент понимает, что вместо настоящего оружия держит игрушечное. Оказалось, заменить целый арсенал успели дети бандитов.
Во второй части маленькая девочка находит пачки с долларами и сжигает их. За это бандиты скидывают ее отца с высотки. Завершает песню история о двух малышах, постиравших вещи не порошком, а наркотиками. За эту шалость их отца ожидает расплата.
Ранее «Каста» записала трек с популярными поисковыми запросами.
Автор: Джанабилова Татьяна П