В Кузбассе девочка-подросток попала под грузовой состав
На Кузбассе 14-летняя девочка-подросток попала под грузовой поезд возле станции Байкаим. Девочка не услышала состав из-за наушников.
14-летняя девочка, проживающая в Ленинск-Кузнецком, была сбита товарным составом около станции Байкаим. Ребенок передвигался по железной дороге с музыкой в наушниках, что помешало заранее услышать приближающийся состав. Машинист состава хотел избежать столкновения торможение, но оно все-таки произошло.
Состав задел девочку по касательной, она получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУ МВД Кузбасса.
14-летняя девочка, проживающая в Ленинск-Кузнецком, была сбита товарным составом около станции Байкаим. Ребенок передвигался по железной дороге с музыкой в наушниках, что помешало заранее услышать приближающийся состав. Машинист состава хотел избежать столкновения торможение, но оно все-таки произошло.
Состав задел девочку по касательной, она получила сотрясение мозга и была госпитализирована. Об этом сообщили в ГУ МВД Кузбасса.
Автор: Соколов Вячеслав