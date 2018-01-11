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BMW обновила компактвэн 2 Series Active Tourer и Gran Tourer
Рестайлинговые версии BMW 2 Series модификаций Active Tourer и Gran Tourer станут доступны для покупки весной 2018 года. Новый компактвэн отличается наличием легкосплавных колесных дисков диаметром 17, 18 и 19 дюймов, а также иными бамперами, новой решеткой радиатора и противотуманной оптикой.

BMW обновила компактвэн 2 Series Active Tourer и Gran Tourer


Помимо этого, комплектация с 4-цилиндровым двигателям станет использовать двойные патрубки системы выхлопа отработанного топлива. В число расцветок были добавлены Sunset Orange и Jucaro Beige. В салоне авто можно будет увидеть новый рычаг КПП, материалы отделки более высокого качества, адаптивный круиз-контроль и новый комплекс мультимедиа с дисплеем диагональю 6,5 либо 8,8 дюйма.

Линейка двигателей также оказалась пересмотрена. Авто производится в модификациях 220d, 220i и 225i xDrive с новыми дизельными и бензиновыми силовыми агрегатами производительностью 109-192 «лошадки». Гибридная версия BMW 225xe получит установку на 224 л.с., а ее поставки будут вестись исключительно на несколько рынков.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 04:01
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