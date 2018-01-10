Мама Дианы Шурыгиной боится новой шумихи из-за освобождения по УДО Сергея Семенова
Мама скандально известной Дианы Шурыгиной Наталья боится новой шумихи из-за освобождения по УДО Сергея Семенова, отбывавшего наказание за изнасилование ее несовершеннолетней на тот момент дочери. Сведения появились в СМИ.
«Прошлый год был для нас адом. Мы только вздохнули спокойно. Диана занята семейными отношениями. Очень страшно, что поднимется новая шумиха. Продолжения не хочется. Что касается Семенова, то пусть вкусит реальной свободы», - сказала Наталья Шурыгина.
В декабре 2016 года 17-летняя Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в изнасиловании. Дело быстро стало резонансным и активно освещалось СМИ. Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 3,3 годам. 10 января Семенов вышел на свободу досрочно и признался, что жалеет о дне знакомства с Шурыгиной.
«Прошлый год был для нас адом. Мы только вздохнули спокойно. Диана занята семейными отношениями. Очень страшно, что поднимется новая шумиха. Продолжения не хочется. Что касается Семенова, то пусть вкусит реальной свободы», - сказала Наталья Шурыгина.
В декабре 2016 года 17-летняя Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в изнасиловании. Дело быстро стало резонансным и активно освещалось СМИ. Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 3,3 годам. 10 января Семенов вышел на свободу досрочно и признался, что жалеет о дне знакомства с Шурыгиной.
Автор: Джанабилова Татьяна П