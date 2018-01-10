Майкл Дуглас заранее опроверг возможные обвинения в сексуальных домогательствах
Майкл Дуглас заранее выступил с опровержением всех возможных обвинений в различных случаях домогательств. Голливудский актер отметил, что одна из экс-работниц его компании готовит заявление о времени 32-летней давности. Якобы женщина намеревалась обвинить актера в том, что он удовлетворил себя в её присутствии.
«Я ощутил необходимость опередить это (публичное заявление — прим.ред.)… Даже не знаю, с чего именно начинать. Это совершенно явная неправда, ложь, вымысел», — отметил актер в интервью.
Он опроверг возможные обвинения касательно того, что в обмен на интим оказал помощь в развитии карьеры. Актер отметил, что факт подозрений наносит ему много боли. Он отметил, что гордится собственной репутацией в данном бизнесе, а в шкафу никаких «скелетов в шкафу» у него нет.
В соответствии со словами актера, он в полном объеме поддерживает движение #MeToo. Помимо этого, он выразил благодарность своим жене и детям, помогающим в этой ситуации. Само движение #MeToo появилось в прошлом году после публикации New York Times сведений относительно множества случаев домогательства от Харви Вайнштейна. Участники флешмоба сообщают о пережитых в данной области проблемах.
«Я ощутил необходимость опередить это (публичное заявление — прим.ред.)… Даже не знаю, с чего именно начинать. Это совершенно явная неправда, ложь, вымысел», — отметил актер в интервью.
Он опроверг возможные обвинения касательно того, что в обмен на интим оказал помощь в развитии карьеры. Актер отметил, что факт подозрений наносит ему много боли. Он отметил, что гордится собственной репутацией в данном бизнесе, а в шкафу никаких «скелетов в шкафу» у него нет.
В соответствии со словами актера, он в полном объеме поддерживает движение #MeToo. Помимо этого, он выразил благодарность своим жене и детям, помогающим в этой ситуации. Само движение #MeToo появилось в прошлом году после публикации New York Times сведений относительно множества случаев домогательства от Харви Вайнштейна. Участники флешмоба сообщают о пережитых в данной области проблемах.
Автор: Валерий Антонов