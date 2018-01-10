В Якутии суд обязал многодетную семью замуровать кирпичами окна в своем доме
В Якутии суд вынес странное решение, обязав многодетную семью замуровать кирпичами окна в своем доме и не следить за соседом. Информация появилась в СМИ.
Сообщается, соседи сумели доказать в суде, что взгляды жильцов из дома напротив угрожают их жизни. В качестве основного аргумента стеснительные истцы жаловались, что соседний дом возведен на частной территории, но вторгается в их личное пространство. Суд, на удивление прокуратуры, требование удовлетворил и потребовал замуровать все окна, выходящие на участок соседей.
Позже выяснилось, что придирчивые граждане подали иски на всех жильцов улицы, чьи окна выходят на их пустующий участок. Мирные переговоры результатов не дали. Многодетная семья, попавшая в ужасную ситуацию, уверена, что соседям благоволит должность истицы – секретарь председателя Верховного суда.
Пока ответчики не исполнят решение суда, им запрещен выезд за границу, куда они собирались для лечения дочери.
Сообщается, соседи сумели доказать в суде, что взгляды жильцов из дома напротив угрожают их жизни. В качестве основного аргумента стеснительные истцы жаловались, что соседний дом возведен на частной территории, но вторгается в их личное пространство. Суд, на удивление прокуратуры, требование удовлетворил и потребовал замуровать все окна, выходящие на участок соседей.
Позже выяснилось, что придирчивые граждане подали иски на всех жильцов улицы, чьи окна выходят на их пустующий участок. Мирные переговоры результатов не дали. Многодетная семья, попавшая в ужасную ситуацию, уверена, что соседям благоволит должность истицы – секретарь председателя Верховного суда.
Пока ответчики не исполнят решение суда, им запрещен выезд за границу, куда они собирались для лечения дочери.
Автор: Джанабилова Татьяна П