Дмитрий Дмитренко обматерил Ольгу Рапунцель на съемках "Дома-2"
Участники "Дома-2" Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель сильно поругались во время съемок этого популярного шоу. Дмитрий Дмитренко обматерил свою возлюбленную. По его мнению, Рапунцель не дает ему сказать слово и выразить свое мнение.
Ольга Рапунцель строила планы по повторному замужеству и венчанию, оба планировали путешествие в США для участия в конкурсе "Свадьба на миллион". Все планы пали крахом, когда Дмитренко при очередной встрече на проекте обматерил свою возлюбленную, заявив, что она уже несколько лет издевается над ним из-за того, что у него бедные родители, и он не мачо. В ответ на возражения Рапунцель, он повысил голос еще больше, по его мнению, она никогда не дает ему сказать слова и не прислушивается к его мнению.
Зрители оценили, что однозначного победителя в этом споре нет. Критика досталась обоим участникам скандала.
Ольга Рапунцель строила планы по повторному замужеству и венчанию, оба планировали путешествие в США для участия в конкурсе "Свадьба на миллион". Все планы пали крахом, когда Дмитренко при очередной встрече на проекте обматерил свою возлюбленную, заявив, что она уже несколько лет издевается над ним из-за того, что у него бедные родители, и он не мачо. В ответ на возражения Рапунцель, он повысил голос еще больше, по его мнению, она никогда не дает ему сказать слова и не прислушивается к его мнению.
Зрители оценили, что однозначного победителя в этом споре нет. Критика досталась обоим участникам скандала.
Автор: Соколов Вячеслав