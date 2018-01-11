Певец Шура перестанет хромать благодаря перенесенному эндопротезированию
Певец Шура скоро перестанет хромать благодаря перенесенному эндопротезированию. Соответствующий пост артист разместил в микроблоге Instagram.
Шура продемонстрировал фанатам новый снимок, на котором запечатлен в больничной палате, но уже с улыбкой на лице. Рядом с его кроватью стоит немного уставший хирург, делавший операцию.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, после реабилитации исполнитель быстро встанет на ноги и сможет ходить, не прихрамывая. Наркоз тоже не отразился на общем состоянии здоровья звезды. В комментарии Шура обещал познакомить фанатов с симпатичными медсестрами и рассказать о своем поэтапном лечении.
Напомним, хромота у Шуры появилась из-за ношения обуви на высоком каблуке.
Шура продемонстрировал фанатам новый снимок, на котором запечатлен в больничной палате, но уже с улыбкой на лице. Рядом с его кроватью стоит немного уставший хирург, делавший операцию.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, после реабилитации исполнитель быстро встанет на ноги и сможет ходить, не прихрамывая. Наркоз тоже не отразился на общем состоянии здоровья звезды. В комментарии Шура обещал познакомить фанатов с симпатичными медсестрами и рассказать о своем поэтапном лечении.
Напомним, хромота у Шуры появилась из-за ношения обуви на высоком каблуке.
Автор: Джанабилова Татьяна П