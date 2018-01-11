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Ученые: Место жительства человека влияет на риск сердечной недостаточности
Ученые в рамках исследования выяснили, что место проживания человека оказывает влияние на риск появления сердечной недостаточности. Исследователи провели сравнение информации из переписи населения по соцэкономическим показателям, благосостоянии, а также жилфонда 27 тысяч добровольцев возрастом порядка 55 лет.

Ученые: Место жительства человека влияет на риск сердечной недостаточности


Участники исследования оказались разделены на 3 группы. Каждая составлялась на основе престижности района, где они проживают. Среди респондентов, которые приняли участие в этом исследовании, 4,3 тысячи стали страдать от указанной проблемы спустя 5 лет. Ученые подчеркивают, что люди, проживающие в неблагополучных районах, подвергаются самому высокому риску появления сердечной недостаточности. Увеличение диагнозов вырастает на 12% в зависимости от их группы.

«Мы собрали данные, указывающие на присутствие зависимости личного соцэкономического статуса и риска сердечной недостаточности, а также многими иными хроническими заболеваниями», - отмечает автор исследования Лорен Липуорт.

Ученые отметили, что жители бедных районов питаются значительно хуже, меньше времени уделяют спорту, получают худшее медобслуживание. При обеспечении всем необходимым положение дел может существенно улучшиться.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 05:29
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