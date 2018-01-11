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Глава Astrobotic: Человек вернется на Луну в ближайшем будущем
Частные компании США планируют предоставлять услуги регулярных коммерческих рейсов на Луну при помощи беспилотных грузовых модулей. Moon Express, планирующая заниматься добычей полезных ископаемых на спутнике Земли, совершит первый запуск в текущем году. Ее конкурент Astrobotic намерена запускать свои аппараты с 2020 года.

Глава Astrobotic: Человек вернется на Луну в ближайшем будущем


Глава Astrobotic, занимающейся разработками космической робототехники, недавно поделился планами компании на обозримое будущее. В частности, он заявил, что его фирма будет осуществлять непилотируемые грузовые рейсы на Луну на коммерческой основе, по типу существующих почтовых служб доставки. Astrobotic уже заключила 11 договоров на доставку грузов на лунную поверхность и на очереди еще 150 договоров по поставкам различного оборудования на спутник нашей планеты. Работать планируют по следующей схеме: ракетный носитель доставляет грузовой модуль в космос, где он отстыковывается и начинает свой самостоятельный путь к Луне, затем выходит на ее орбиту и совершает мягкую посадку. Для этого беспилотники оборудованы собственными двигателями и навигационной техникой.

Для космической доставки грузов в Astrobotic разрабатывают два непилотируемых летательных аппарата - Peregrin и Griffin,отличающиеся массой полезной нагрузки, которую смогут принять на борт. Первый модуль сможет доставлять до 250 кг веса, второй - 500 кг. По словам главы компании, пока ведутся работы по производству аппарата Peregrin, который в своем первом рейсе, запланированным на 2020 год переправит на Луну 35 кг груза.

На поверхности спутника Astrobotic планирует заниматься предоставлением коммунальных услуг: электричества, топлива, продуктов, ведь в компании надеются на постепенное заселение Луны для дальнейшего продвижения в космос. Среди планов космических предпринимателей - создание лунного сельского хозяйства, чтобы обеспечивать тамошних будущих жителей продуктами местного производства.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 07:01
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