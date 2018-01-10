В Твери Владимир Путин ознакомился с электропоездом «Иволга»
Владимир Путин посетил в среду, 10 января, Тверской вагоностроительный завод и осмотрел новый электропоезд «Иволга». Президенту показали также новый низкопольный трамвай производства местного предприятия.
Представители Тверского вагоностроительного завода представили российскому президенту современную продукцию предприятия. Путин осмотрел электропоезд «Иволга». Владимир Владимирович побывал в сборочном цехе, ознакомившись с линией сборки современных отечественных пассажирских поездов на электротяге. Андрей Соловей, генеральный директор завода, показал президенту современный подвижной состав.
Путин прошёл вовнутрь электропоезда, осмотрев его изнутри, вслед за этим президент РФ несколько минут посидел на месте машиниста. Массмедиа отмечают, что глава государства и ранее посещал Тверской завод, данное предприятие входит в структуру «Трансмашхолдинга».
Представители Тверского вагоностроительного завода представили российскому президенту современную продукцию предприятия. Путин осмотрел электропоезд «Иволга». Владимир Владимирович побывал в сборочном цехе, ознакомившись с линией сборки современных отечественных пассажирских поездов на электротяге. Андрей Соловей, генеральный директор завода, показал президенту современный подвижной состав.
Путин прошёл вовнутрь электропоезда, осмотрев его изнутри, вслед за этим президент РФ несколько минут посидел на месте машиниста. Массмедиа отмечают, что глава государства и ранее посещал Тверской завод, данное предприятие входит в структуру «Трансмашхолдинга».
Автор: Семен Зайцев