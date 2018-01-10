Актуальные новости
Московское время
:
EUR 67.88 USD 56.87
Курс валют на 11.01.2018
exclusive / Общество / Важно

В Твери Владимир Путин ознакомился с электропоездом «Иволга»
Владимир Путин посетил в среду, 10 января, Тверской вагоностроительный завод и осмотрел новый электропоезд «Иволга». Президенту показали также новый низкопольный трамвай производства местного предприятия.

В Твери Владимир Путин ознакомился с электропоездом «Иволга»

Представители Тверского вагоностроительного завода представили российскому президенту современную продукцию предприятия. Путин осмотрел электропоезд «Иволга». Владимир Владимирович побывал в сборочном цехе, ознакомившись с линией сборки современных отечественных пассажирских поездов на электротяге. Андрей Соловей, генеральный директор завода, показал президенту современный подвижной состав.

Путин прошёл вовнутрь электропоезда, осмотрев его изнутри, вслед за этим президент РФ несколько минут посидел на месте машиниста. Массмедиа отмечают, что глава государства и ранее посещал Тверской завод, данное предприятие входит в структуру «Трансмашхолдинга».
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 18:05
Читайте также
Загрузка...
Состояние народного артиста СССР Олега Табакова
Рядом с Москвой нашли гигантскую надпись
Госдума РФ отклонила проект закона о поддержке
Роснефть продала сеть АЗС в Украине
Росстат: Инфляция составила в РФ 2,5% в 2017 году
Самосвалы БелАЗ хотят продавать за биткоины
Саакашвили готов собрать на Украине «300
В Якутии суд обязал многодетную семью замуровать
В Твери Владимир Путин ознакомился с
Польша увеличила экспорт газа в Украину в два раза
В Британии в школе запретили называть девочек
СМИ: Минфин РФ потратил оставшиеся 1,42 трлн
Добавление комментария
Последние новости
11.01, 00:31 Екатерина Варнава сравнила себя с героем «Записок юного
10.01, 23:59 Сегодня Константину Хабенскому исполняется 46 лет
10.01, 23:45 Ученые обнаружили следы животных на рекордно большой
10.01, 23:21 Алена Водонаева показала платье, которое приобрела за 3
10.01, 23:01 "Дом-2": Лилия Чертару призналась в двух внематочных
10.01, 22:42 Стоимость батареи Xiaomi Mi Power 2 на 5000 мАч составит
10.01, 22:22 Ученые: Охлаждающий эффект облаков влияет на изменение
10.01, 22:01 Китайские ученые сделали алюминевый аккумулятор со
10.01, 21:57 СМИ: Представитель Ивана Краско избил в телестудии
10.01, 21:54 Под Воронежем 10-летний мальчик умер при игре с братом
10.01, 21:43 "Дом-2": Татьяна Мусульбес агитирует своих поклонников
10.01, 21:21 Ученые сравнили планетные системы с «горошинами в
10.01, 21:01 Анна Седокова призвала поклонников не боятся мечтать
10.01, 20:58 В Сыктывкаре охранники обвинили женщину без кистей рук в
10.01, 20:55 Состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало
10.01, 20:53 В Сети опубликовали фотоснимки бюджетного смартфона
10.01, 20:50 Секретом молодости Леры Кудрявцевой поклонники считают
10.01, 20:45 Город в Казахстане засыпало снегом черного цвета
10.01, 20:40 YouTube отправил в бан несколько сотен российских каналов
10.01, 20:38 В Москве после случайного знакомства в ресторане женщины
Новости партнеров