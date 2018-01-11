Ученые метеорит "Гипатия" состоит из пыли, которая старше Солнечной системы
Метеорит "Гипатия", обнаруженный в 1996 году в Ливийской пустыне и по своей структуре напоминающий тесто пирога, был исследован учеными. Он состоит из звездной пыли, которая древнее Солнечной системы.
Метеорит, носящий имя древней женщины-философа, содержит минеральные соединения, которые не встречаются в Солнечной системе, а некоторые минералы возрастом старше Солнца. По мнению ученых, метеорит сформировался под воздействием чрезвычайно низких температур, возможно он является ядром кометы и содержит специфические соединения углерода, являющиеся основой строения звездной пыли.
"Гипатия" прилетела на Землю из скопления астероидов, известного под названием "пояс Койпера", и преодолела путь порядка 6,5 млрд. километров.
Метеорит, носящий имя древней женщины-философа, содержит минеральные соединения, которые не встречаются в Солнечной системе, а некоторые минералы возрастом старше Солнца. По мнению ученых, метеорит сформировался под воздействием чрезвычайно низких температур, возможно он является ядром кометы и содержит специфические соединения углерода, являющиеся основой строения звездной пыли.
"Гипатия" прилетела на Землю из скопления астероидов, известного под названием "пояс Койпера", и преодолела путь порядка 6,5 млрд. километров.
Автор: Артемов Сергей