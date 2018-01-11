Специалисты Euro NCAP включили 3 модели Volkswagen в список самых безопасных авто 2017 года
Специалисты Euro NCAP обозначили наиболее безопасные авто 2017 года. Эксперты организации подчеркивают, что за последнее время новые транспортные средства стали более безопасными относительно старых моделей. В то же время порядка 50% наград получили продукты концерна Volkswagen. Его отметили в номинациях «Компактный кроссовер», «Представительское авто», а также «Малый автомобиль».
В соответствии с итогами тестирования «Представительского авто» стал победителем Volkswagen Arteon, получив 96% эффективности в рамках проверки безопасности людей в салоне, 85% — по безопасности пешеходов и детей, а также 82% — по функционированию электронных систем. В числе компакт-кроссов на первой строчке находится Volkswagen T-Roc, а среди «малых автомобилей» самым безопасным среди Volkswagen Polo.
Шведская автомобильная марка Volvo XC60 доказала собственную безопасность в категории «Большой кроссовер». В числе компактвэнов первенство получил Opel Crossland X. При этом единственное японское авто попавшее в перечень лучших по информации краш-тестов стал Subaru XV, продаваемый на ряде рынков под наименованием Impreza. Модель признали лучшим «Малым семейным авто».
В соответствии с итогами тестирования «Представительского авто» стал победителем Volkswagen Arteon, получив 96% эффективности в рамках проверки безопасности людей в салоне, 85% — по безопасности пешеходов и детей, а также 82% — по функционированию электронных систем. В числе компакт-кроссов на первой строчке находится Volkswagen T-Roc, а среди «малых автомобилей» самым безопасным среди Volkswagen Polo.
Шведская автомобильная марка Volvo XC60 доказала собственную безопасность в категории «Большой кроссовер». В числе компактвэнов первенство получил Opel Crossland X. При этом единственное японское авто попавшее в перечень лучших по информации краш-тестов стал Subaru XV, продаваемый на ряде рынков под наименованием Impreza. Модель признали лучшим «Малым семейным авто».
Автор: Валерий Антонов