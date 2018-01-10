Украинка лишилась руки из-за пожалевшего стиральную машину работодателя в Польше
Украинка осталась без руки во время пребывания на заработках в Польше. Женщина получила производственную травму из-за запрета работодателя распиливать стиральную машинку.
Работница рассказала, что ЧП произошло 15 декабря. Во время стирки на простыне появился узел. Женщина решила вынуть ее из стиральной машины, но её руку втянуло в механизм. Медики прибыли через 10-15 минут. К этому времени прибывшая на заработки украинка лишилась части руки.
«Они хотели разрезать стиральную машину болгаркой, однако владелец прачечной заявил, что делать этого категорически нельзя», — сообщила пострадавшая.
Как результат она была вынуждена час ожидать прибытия мастеров, разобравших технику. Женщину срочно доставили в медучреждение, после чего сделали две операции. В итоге она оказалась без руки по локоть. Руководство прачечной не оказало никакой помощи работнице из Украины.
«Они убрали свидетелей, уволив их, а одну из девочек выгнали, чтобы та не смогла дать показания. Помимо этого, запугали коллектив прачечной», — сообщила пострадавшая.
Работница рассказала, что ЧП произошло 15 декабря. Во время стирки на простыне появился узел. Женщина решила вынуть ее из стиральной машины, но её руку втянуло в механизм. Медики прибыли через 10-15 минут. К этому времени прибывшая на заработки украинка лишилась части руки.
«Они хотели разрезать стиральную машину болгаркой, однако владелец прачечной заявил, что делать этого категорически нельзя», — сообщила пострадавшая.
Как результат она была вынуждена час ожидать прибытия мастеров, разобравших технику. Женщину срочно доставили в медучреждение, после чего сделали две операции. В итоге она оказалась без руки по локоть. Руководство прачечной не оказало никакой помощи работнице из Украины.
«Они убрали свидетелей, уволив их, а одну из девочек выгнали, чтобы та не смогла дать показания. Помимо этого, запугали коллектив прачечной», — сообщила пострадавшая.
Автор: Валерий Антонов