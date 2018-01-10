В Воронеже Volkswagen Polo повис на ограждении после ДТП
В Воронеже региональная полиция зафиксировала столкновение двух иномарок, ДТП произошло на перекрёстке улиц 9 Января и Кольцовской, Subaru Forester столкнулся с Volkswagen Polo. Немецкое авто при этом было отброшено на металлическое барьерное ограждение и повисло на нём.
Погибших в произошедшей аварии нет, сообщают местные СМИ. Особо отмечено, что 5-дверный универсал Forester врезался в седан Polo, он был припаркован у края проезжей части. Очевидцы, видевшие аварию, опубликовали фото ДТП в популярных соцсетях.
В отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД проинформировали массмедиа, что в данной дорожной аварии пострадавших нет. Особо отмечено, что последствия ДТП ликвидированы.
Погибших в произошедшей аварии нет, сообщают местные СМИ. Особо отмечено, что 5-дверный универсал Forester врезался в седан Polo, он был припаркован у края проезжей части. Очевидцы, видевшие аварию, опубликовали фото ДТП в популярных соцсетях.
В отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД проинформировали массмедиа, что в данной дорожной аварии пострадавших нет. Особо отмечено, что последствия ДТП ликвидированы.
Автор: Семен Зайцев