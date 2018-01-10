В Москве массовое ДТП на Кутузовском проспекте парализовало движение
В Москве после ДТП на проспекте Кутузовском парализовало движение, имеются раненые. Участниками аварии стали 3 автомобиля, отмечается в сообщении очевидцев.
Возле перекрестка с ТТК в направлении региона произошло столкновение Toyota, BMW, Mercedes. Вследствие аварии оказались травмированы 2 человека. Предположительно, ими были водители. Уровень их травм на текущий момент остается неизвестным. После ДТП на этом участке возникла крупная пробка.
Возле перекрестка с ТТК в направлении региона произошло столкновение Toyota, BMW, Mercedes. Вследствие аварии оказались травмированы 2 человека. Предположительно, ими были водители. Уровень их травм на текущий момент остается неизвестным. После ДТП на этом участке возникла крупная пробка.
Автор: Валерий Антонов