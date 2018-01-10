В Черновцах взорвали здание налоговой
По сообщению украинских СМИ, в Черновцах сегодня прогремел взрыв в здании налоговой инспекции города. Скорая помощь увезла трех раненых сотрудников ведомства.
В Черновцах неизвестный кинул гранату в помещение на третьем этаже здания, находящегося на улице Майдана, в котором расположена государственная налоговая инспекция. От прогремевшего взрыва ранены трое работников, их доставила в больницу скорая помощь. Здание оцеплено полицией, кинологи обследуют близлежащую местность.
В Черновцах неизвестный кинул гранату в помещение на третьем этаже здания, находящегося на улице Майдана, в котором расположена государственная налоговая инспекция. От прогремевшего взрыва ранены трое работников, их доставила в больницу скорая помощь. Здание оцеплено полицией, кинологи обследуют близлежащую местность.
Автор: Артемов Сергей