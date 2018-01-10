Рядом с Москвой нашли гигантскую надпись «Господи, помоги России»
Недалеко от Москвы на поле была найдена гигантская подпись «Господи, помоги России». Она обнаружена при помощи Google Maps у Митино неподалеку от деревни Гаврилково.
Как отмечают в Telegram-канале «Код Дурова», надпись возникла не так давно. На карте объект помечен как «туристический». Помимо этого, отмечается, что доступ к этому месту открыт круглые сутки. К геометке привязаны снимки, на которых показана одна из прорытых канав, формирующих гигантскую надпись.
Происхождение необычной надписи прояснилось благодаря властям Митино. Они отметили, что фраза была создана активистами, которые делают заявления против формирования на территории построек для жилья. Помимо этого, выражался протест против создания мусоросжигательного завода у реки Сходня.
Как отмечают в Telegram-канале «Код Дурова», надпись возникла не так давно. На карте объект помечен как «туристический». Помимо этого, отмечается, что доступ к этому месту открыт круглые сутки. К геометке привязаны снимки, на которых показана одна из прорытых канав, формирующих гигантскую надпись.
Происхождение необычной надписи прояснилось благодаря властям Митино. Они отметили, что фраза была создана активистами, которые делают заявления против формирования на территории построек для жилья. Помимо этого, выражался протест против создания мусоросжигательного завода у реки Сходня.
Автор: Валерий Антонов