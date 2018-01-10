Саакашвили готов собрать на Украине «300 спартанцев для управления страной»
Михаил Саакашвили намеревается собрать «300 спартанцев» для контроля госаппарата Украины. Таким образом, экс-руководитель администрации Одесской области формирует команду для эффективного управления страной.
«Я планирую найти 300 спартанцев. Они станут управлять государством при помощи иных методов», — сообщил Саакашвили при общении с журналистами.
В соответствии со словами политика, украинские власти намереваются отвлечь сторонников от реализации акций при помощи открытия уголовного делопроизводства.
«Органы сильно разрушены, госинституты не работают, Украина на сегодня представляет собой несостоявшаяся страна. Давайте говорить правдиво», — отметил Саакашвили.
«Я планирую найти 300 спартанцев. Они станут управлять государством при помощи иных методов», — сообщил Саакашвили при общении с журналистами.
В соответствии со словами политика, украинские власти намереваются отвлечь сторонников от реализации акций при помощи открытия уголовного делопроизводства.
«Органы сильно разрушены, госинституты не работают, Украина на сегодня представляет собой несостоявшаяся страна. Давайте говорить правдиво», — отметил Саакашвили.
Автор: Валерий Антонов