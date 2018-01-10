В Сети опубликовали фотоснимки бюджетного смартфона Nokia 1
В Сети появились фото смартфона Nokia 1, китайские источники информируют, что гаджет должен функционировать под управлением ОС Android (Go Edition). На снимках бюджетный девайс представлен в защитном бампере серого цвета.
Фотоснимки, размещенные во всемирной сети, дают представление о новинке финской компании, контролируемой китайскими инвесторами. Медиа-издание Gizchinao, ссылаясь на источники, сообщает об утечке информации в Baidu. Эксперты, проанализировав снимки, сделали вывод, что Nokia 1 получило сдвоенную камеру. Принимается во внимание бюджетная направленность девайса. У изделия отсутствуют вырезы в чехле.
Модель Nokia 1 будет иметь вспышку. Дисплей гаджета получит разрешение 1280 х 720 пикселей. Устройство может иметь 1 Гб оперативной памяти, предусмотрена 16 Гб флэш-память. Предполагается использование однокристального процессора Snapdragon 212, стоимость новинки заявлена на уровне 100 долларов США.
Фотоснимки, размещенные во всемирной сети, дают представление о новинке финской компании, контролируемой китайскими инвесторами. Медиа-издание Gizchinao, ссылаясь на источники, сообщает об утечке информации в Baidu. Эксперты, проанализировав снимки, сделали вывод, что Nokia 1 получило сдвоенную камеру. Принимается во внимание бюджетная направленность девайса. У изделия отсутствуют вырезы в чехле.
Модель Nokia 1 будет иметь вспышку. Дисплей гаджета получит разрешение 1280 х 720 пикселей. Устройство может иметь 1 Гб оперативной памяти, предусмотрена 16 Гб флэш-память. Предполагается использование однокристального процессора Snapdragon 212, стоимость новинки заявлена на уровне 100 долларов США.
Автор: Семен Зайцев