В Москве после случайного знакомства в ресторане женщины подрались в сауне
В Москве после знакомства в ресторане женщины отправились в сауну и подрались. По факту случившегося утром 7 января, реализуется доследственная проверка.
К правоохранителям обратились житель Москвы 37 лет и его сожительница 33 лет. Супруги рассказали, что они употребляли спиртные напитки на территории одного из ресторанов. Там они познакомились с иной семейной парой.
Спустя некоторое время они вместе пошли в сауну. Там у женщин произошел конфликт, переросший в драку. После драки заявительница выявила факт пропажи собственной золотой цепочки.
К правоохранителям обратились житель Москвы 37 лет и его сожительница 33 лет. Супруги рассказали, что они употребляли спиртные напитки на территории одного из ресторанов. Там они познакомились с иной семейной парой.
Спустя некоторое время они вместе пошли в сауну. Там у женщин произошел конфликт, переросший в драку. После драки заявительница выявила факт пропажи собственной золотой цепочки.
Автор: Валерий Антонов