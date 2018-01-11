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exclusive / Общество

Ростовчанка Лиза Кей может стать девушкой года журнала Playboy
Уроженка Ростова, ныне проживающая в США, Лиза Кей претендует на звание Playmate of the Year 2018 по версии Playboy. В модельном бизнес 27-летняя красавица попала в 2007 году, благодаря эротичным фотографиям в мужском журнале получила известность и сейчас периодически снимается в музыкальных клипах и фильмах.

Ростовчанка Лиза Кей может стать девушкой года журнала Playboy


Семнадцатилетнюю Лизу Кей сотрудники журнала Playboy встретили на концерте в Ростове, девушка понравилась и ей предложили сняться для эротического мужского журнала. По признанию модели, она сразу рассказала о предложении самому дорогому человеку - маме, которая сильно волновалась, что после такой работы ее дочь не сможет найти себе настоящего принца. На что Лиза Кей возразила: "Я смогу с этим жить, зато мои внуки будут хвастаться бабушкой - бывшей моделью с обложки журнала". Девушка работала также с такими известными модными брендами как Roberto Cavalli, Max Mara, Richmond, и сейчас проживает в Нью-Йорке.

В этом году Лиза Кей выбрана одной из претенденток на звание Playmate of the Year (PMOY - подружка года журнала Playboy), и проголосовать за ростовчанку может любой желающий. До этого модель стала обладательницей звания Playmate of the Month (подружка месяца журнала Playboy), став девушкой августа. Титул Playmate of the Year, кроме всемирного мужского признания, приносит своей хозяйке приз в 100 тыс. долларов, мотоцикл и автомобиль.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 07:39
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